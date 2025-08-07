سیالکوٹ:واسا کو ہنگا می بنیادوں پر فعال کر نے کا حکم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی سی آفس کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔۔۔
جس میں واٹر اینڈ سینی ٹیشن ایجنسی (واسا)، میونسپل کارپوریشن اور پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام (پیسپ)کے مقامی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں واسا کو مکمل طور پر فعال کرنے اور شہریوں کو بہتر بلدیاتی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے اہم فیصلے کئے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واسا حکام کو فوری طور پر آفس قائم کرنے کی ہدایت جاری کی جبکہ میونسپل کارپوریشن کو ہدایت کی گئی کہ سینی ٹیشن سٹاف، مشینری اور دیگر متعلقہ سٹاک کو جلد از جلد واسا کے حوالے کیا جائے تاکہ ادارہ عملی طور پر کام شروع کر سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ واسا کو ہنگامی بنیادوں پر وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ شہریوں کی ضروریات کے مطابق خدمات انجام دے سکے ۔ انہوں نے پیسپ حکام کو ہدایت کی کہ زیر تکمیل واٹر سپلائی، سیوریج اور ڈسپوزل سٹیشن کے منصوبے جلد مکمل کر کے واسا کے سپرد کیے جائیں ۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں پر زور دیا کہ وہ باہمی روابط اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں تاکہ شہریوں کو صاف پانی، نکاسی آب اور صفائی کی معیاری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔