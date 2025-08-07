حافظ آباد:سرکاری عمارتوں پر جشن آزادی کے حوالے سے لائٹنگ
حافظ آباد (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر پاکستان کے یوم آزادی اور معرکہ حق کی کامیابی کے سلسلہ میں تقریبات ، سرکاری و نجی عمارتوں اور اہم عوامی مقامات کو سجانے کا کام زورو شور سے جاری ہے ۔
تمام سرکاری عمارتوں کو قومی پرچموں ، خوبصورت لائٹنگ ، برقی قمقموں اور چاند تارا کی لائٹنگ سے خوبصورتی سے سجادیا گیا۔اس کے علاوہ جناح چوک ، گوجرانوالہ روڈ ، قلعہ صاحب سنگھ بائی پاس ، فوارہ چوک، کچہری بازار اور دیگر عوامی مقامات کو سبز ہلالی پرچم اور دیدہ زیب لائٹنگ سے سجایا گیا ہے ۔