حافظ آباد:سرکاری عمارتوں پر جشن آزادی کے حوالے سے لائٹنگ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر پاکستان کے یوم آزادی اور معرکہ حق کی کامیابی کے سلسلہ میں تقریبات ، سرکاری و نجی عمارتوں اور اہم عوامی مقامات کو سجانے کا کام زورو شور سے جاری ہے ۔

تمام سرکاری عمارتوں کو قومی پرچموں ، خوبصورت لائٹنگ ، برقی قمقموں اور چاند تارا کی لائٹنگ سے خوبصورتی سے سجادیا گیا۔اس کے علاوہ جناح چوک ، گوجرانوالہ روڈ ، قلعہ صاحب سنگھ بائی پاس ، فوارہ چوک، کچہری بازار اور دیگر عوامی مقامات کو سبز ہلالی پرچم اور دیدہ زیب لائٹنگ سے سجایا گیا ہے ۔ 

 

