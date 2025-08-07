سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کی زیر صدارت اجلاس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)نئے تعینات ہونے والے سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کی زیر صدارت جی ڈبلیو ایم سی کا اعلیٰ سطح اجلاس۔۔۔
جی ڈبلیو ایم سی کے افسران سمیت کنٹریکٹرز اور نمائندوں کی شرکت۔ انہوں نے اجلاس کے شرکا پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ معاہدہ کے مطابق کنٹریکٹرز صفائی سروسز کی فراہمی مشینری، 100فیصد صفائی عملہ کی حاضری و تعیناتی، کوڑا دان، ڈمپنگ اور ٹرانسفر سٹیشنوں کے قیام، صفائی عملہ کو یونیفارم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔