گوجرانوالہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹریز کے صدر کی زیر صدارت آڈٹ اجلاس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے صدر زاہد محمود کی زیرِ صدارت EOBI آڈٹ سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں ای او بی آئی (EOBI) آڈٹ کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں ای او بی آئی کے ریجنل ہیڈ محمد ندیم۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد عمران اور ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمد قیصر ستار نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد آڈٹ کے عمل میں شفافیت، درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے باہمی رابطہ کاری کو فروغ دینا تھا۔صدر زاہد محمود نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط قائم رکھے گی تاکہ انڈسٹری سے وابستہ معزز ممبران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا سکیں۔