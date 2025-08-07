صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹریز کے صدر کی زیر صدارت آڈٹ اجلاس

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹریز کے صدر کی زیر صدارت آڈٹ اجلاس

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ ڈائنگ اینڈ پرنٹنگ انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے صدر زاہد محمود کی زیرِ صدارت EOBI آڈٹ سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں ای او بی آئی (EOBI) آڈٹ کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں ای او بی آئی کے ریجنل ہیڈ محمد ندیم۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہد عمران اور ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمد قیصر ستار نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد آڈٹ کے عمل میں شفافیت، درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے باہمی رابطہ کاری کو فروغ دینا تھا۔صدر زاہد محمود نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی روابط قائم رکھے گی تاکہ انڈسٹری سے وابستہ معزز ممبران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن