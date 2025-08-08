صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھان کی جدید پیداوار پر آگاہی سیمینار

  • گوجرانوالہ
دھان کی جدید پیداوار پر آگاہی سیمینار

جامکے چٹھہ (نامہ نگار)محکمہ زراعت توسیع وزیر آباد کے زیر اہتمام دھان کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے حصول کیلئے موضع کلیئر وائیاں والی میں آگاہی سیمینار ہوا ۔

ڈائریکٹر زراعت توسیع گجرات ڈویژن ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ نے جاری محکمانہ پراجیکٹ کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر سکیم ، زرعی سولر، گندم سبسڈی اور زرعی مشینری سپر سیڈر کے حوالے سے آگاہی دی ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع وزیر آباد ایم عمران نے دھان پر ممنوعہ زہروں کے استعمال اور نقصانات سے کاشتکاروں کو رہنمائی دی جبکہ سینئر زراعت آفیسر حافظ بلال عظیم نے تفصیلاً دھان کی پیداواری ٹیکنالوجی، کھادوں کے متوازن استعمال، بیماریوں کی روک تھام، کیڑے مکوڑوں کے ممکنہ نقصان سے بچاؤ کے لیے تدابیر اور دھان کی برداشت کے حوالے سے کاشتکاروں کو مفید مشورے دیئے ۔

 

 

 

