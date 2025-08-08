شناختی کارڈ اور ووٹ کی اہمیت پر سیمینار
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)شناختی کارڈ اور ووٹ کی اہمیت بارے میونسپل کمیٹی میں سیمینار ہوا جسکی صدارت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی خالد رشید نے کی مہمان خصوصی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ظل ہما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
صحت کارڈ، کسان کارڈ، پنجاب دھی رانی پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت تمام حکومتی سہولیات سے مستفید ہونے کے لئے شناختی کارڈ بنوانا لازمی ہے ۔ شناختی کارڈ بنتے ہی ووٹ بھی بن جاتا ہے ووٹ کا استعمال ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے اسکے صحیح استعمال سے آپ سیاسی اور معاشی انقلاب برپا کر سکتے ہیں میزبان آس تنظیم کے صدر میاں ادریس نے تقریب میں شرکت پر شرکا کا شکریہ ادا کیا۔