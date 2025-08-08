صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پولیس کی بروقت کارروائی ، 13 سالہ مغوی بچہ بازیاب، اغوا کار گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سبز پیر پولیس کی بروقت کارروائی، 13 سالہ مغوی بچہ بازیاب، اغوا کار گرفتارکرلیاگیا۔

مدروال کے رہائشی محنت کش زاہد محمود نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ اس کا بیٹا عثمان سامان لینے دکان پرگیا ، واپس نہیں آیا۔ پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا۔ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت سے بچے کو ٹریس کر کے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے بچے کو مذموم مقاصد کے لیے اغوا کیا تھا۔بچے کے والدین اور اہل علاقہ نے پولیس کے فوری اقدام پر شکریہ اداکیا۔ 

 

