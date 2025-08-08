صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا پیر داؤد رضوی آج پاکستان اللہ کی بڑی نعمت پرخطبہ جمعہ دینگے

  • گوجرانوالہ
مولانا پیر داؤد رضوی آج پاکستان اللہ کی بڑی نعمت پرخطبہ جمعہ دینگے

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفٰے صاحبزادہ مولانا پیر داؤد رضوی سندھ کے 4 روزہ تبلیغی دورہ کے بعد واپس آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ دارالسلام پہنچ گئے ۔

صاحبزادہ پیرداؤد رضوی نے کراچی میں مختلف مقامات پر تاجدار ختم نبوت اور امام احمد رضابریلویؒ کانفرنسز سے خطاب کیا اور کئی اولیا کرام کے مزارات پر حاضری دی۔وہ آج حسب معمول مرکزی جامع مسجد زینت المساجد میں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کے عنوان پر خطبئہ جمعۃ المبارک دینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام سیکٹرز میں تجاوزات، غیرقانونی تعمیرات کیخلاف مہم تیز کی جائے : چیئرمین سی ڈی اے

ماں کا دودھ صرف غذا نہیں، زندگی ہے، وفاقی وزیر قومی صحت

مشیر چیئرمین سینیٹ سے روسی سفارتخانہ کی ڈپٹی مشن ہیڈ کی ملاقات

ایف جی ای ایچ اے اور A.T. Kearney کے درمیان ممکنہ اشتراک پر مشاورتی اجلاس

چیف ایگزیکٹو ملالہ فنڈ کا ویمن یونیورسٹی مردان کا دورہ

ڈینگی روک تھام صرف حکومت نہیں ہر فرد کی ذمہ داری، ڈی سی مری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ