مولانا پیر داؤد رضوی آج پاکستان اللہ کی بڑی نعمت پرخطبہ جمعہ دینگے
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفٰے صاحبزادہ مولانا پیر داؤد رضوی سندھ کے 4 روزہ تبلیغی دورہ کے بعد واپس آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ دارالسلام پہنچ گئے ۔
صاحبزادہ پیرداؤد رضوی نے کراچی میں مختلف مقامات پر تاجدار ختم نبوت اور امام احمد رضابریلویؒ کانفرنسز سے خطاب کیا اور کئی اولیا کرام کے مزارات پر حاضری دی۔وہ آج حسب معمول مرکزی جامع مسجد زینت المساجد میں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کے عنوان پر خطبئہ جمعۃ المبارک دینگے ۔