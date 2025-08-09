پیرا فورس کے عملے کی جسمانی ،پیشہ وارانہ تربیت کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے پیرا فورس کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
پیرا سروسز عوام کی جان و مال کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ، اس لئے ان کی استعداد کار میں مسلسل اضافہ اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت ناگزیر ہے ۔اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے اطمینان کا اظہار کیا کہ فورس نے متعدد ہنگامی حالات میں بروقت کارروائی کر کے قیمتی جانیں بچائیں۔ کمشنر نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ گاڑیوں اور آلات کی مرمت و دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی جائے ، عملے کی جسمانی و پیشہ ورانہ تربیت کے باقاعدہ سیشنز منعقد کیے جائیں اور شہریوں کو ایمرجنسی سے نمٹنے کی آگاہی مہمات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں فوری رسپانس پیرا فورس کی پہچان ہے اور اس معیار کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔