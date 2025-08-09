صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای لائبریری میں ریسلنگ کوچنگ کورس کی ٹریننگ کے حوالے سے تقریب

  • گوجرانوالہ
ای لائبریری میں ریسلنگ کوچنگ کورس کی ٹریننگ کے حوالے سے تقریب

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے ای لائبریری میں منعقدہ ریسلنگ کوچنگ کورس کی ٹریننگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی ترقی کیلئے کوچز کی پیشہ ورانہ تربیت نہایت ضروری ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ ریسلنگ ہمارے خطے کا روایتی اور مقبول کھیل ہے جس میں بین الاقوامی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنے کیلئے جدید تکنیک اور سائنسی بنیادوں پر تربیت ناگزیر ہے ۔اس موقع پر ڈی ایس او فیصل امیر خان ،کوچز انعام پہلوان ،ریاض پہلوان ،غلام فرید ، محمد سجاد اور دیگر کوجز نے خطاب کیا ۔100 سے زائد کھلاڑیوں نے بھی تقریب میں شرکت کی ۔

 

