پیرا فورس کیخلاف ٹائر جلاکر احتجاج 45نا معلوم افراد پر مقدمہ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ماڈل ٹاؤن پولیس نے پیرا فورس اور کارپوریشن کے خلاف ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک اور احتجاج کے دوران نعرے بازی کرنیوالے 45 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔
تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقہ میں درجنوں تاجر تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پر پیرا فورس اور کارپوریشن کے خلاف گوندلانوالہ روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج کر رہے تھے ،اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر بلال نفری کے ہمراہ وہاں پہنچے تو احتجاج کرنیوالے افراد فرار ہوگئے تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔