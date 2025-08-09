صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنجان آباد علاقوں میں صفائی کے خصوصی آپریشنز کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
گنجان آباد علاقوں میں صفائی کے خصوصی آپریشنز کا فیصلہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ہیڈکوارٹرز آفس میں سینٹری انسپکٹرز اور سینٹری سپروائزرز کے ساتھ میٹنگ کی۔

 جس میں مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور موجودہ انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کیلئے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ انہوں نے ملازمین کو ہدایت کی کہ ضلع کی تمام شاہراہوں کو صبح 5 بجے تک صاف ستھرا کرنے کے بعد گلیوں محلوں اور خالی پلاٹوں میں صفائی ستھرائی آپریشن کریں۔ شہرکے مرکزی اور گنجان آباد علاقوں میں صفائی کے خصوصی آپریشنز جاری رکھے جائیں گے ۔انہوں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ملازمین کے مسائل کو جلد حل کر دیا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن