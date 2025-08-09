گنجان آباد علاقوں میں صفائی کے خصوصی آپریشنز کا فیصلہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ہیڈکوارٹرز آفس میں سینٹری انسپکٹرز اور سینٹری سپروائزرز کے ساتھ میٹنگ کی۔
جس میں مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور موجودہ انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کیلئے لائحہ عمل طے کیا گیا۔ انہوں نے ملازمین کو ہدایت کی کہ ضلع کی تمام شاہراہوں کو صبح 5 بجے تک صاف ستھرا کرنے کے بعد گلیوں محلوں اور خالی پلاٹوں میں صفائی ستھرائی آپریشن کریں۔ شہرکے مرکزی اور گنجان آباد علاقوں میں صفائی کے خصوصی آپریشنز جاری رکھے جائیں گے ۔انہوں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ملازمین کے مسائل کو جلد حل کر دیا جائے گا۔