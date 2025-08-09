مختلف علاقوں میں ناقص صفائی ، ذمہ داروں کو جرمانہ کا حکم
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے روزانہ کی بنیاد پر اچانک دورے جاری۔ انہوں نے ایمن آباد کے مختلف مقامات پر صفائی ستھرائی۔۔۔
گرین بیلٹس ،مریم نواز ہیلتھ کلینک ایمن آباد، غیر قانونی گیس ریفلنگ/پٹرول شاپس کے خلاف کارروائیاں،چندا قلعہ فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ۔انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت علی الصبح ایمن آباد موڑ، ڈھلانوالی، ریلوے لائن اور ملحقہ آبادیوں کا تفصیلی دورہ کیا اور صفائی کی انتہائی ناقص صورتحال پر کنٹریکٹر پر سخت اظہار برہمی، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی اور فیلڈ افسر وں کو بھاری جرمانہ عائد کرنے اور فوری ان علاقوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور ڈپٹی کمشنر نے ان علاقوں کی صفائی کے حوالے سے جامع پلان بھی طلب کرلیا اور کہا کہ صفائی ستھرائی کے امور کو بہتر بنایا جائے بصورت دیگر ایسی صورتحال پر کنٹریکٹ کی منسوخی کے اقدامات کئے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے صفائی عملہ کو یونیفارم کی عدم فراہمی پر بھی اظہار ناراضگی فوری تمام ورکرز کو یونیفارم فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے ۔انہوں نے جی ٹی روڈ کامونکی کا دورہ کرتے ہوئے سنٹر میڈین گرین بیلٹس کا معائنہ کیا، پودوں، گھاس کی کانٹ، گرین بیلٹس کی مناسبت دیکھ بھال کے حوالے سے اقدامات کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر گرین بیلٹس کو صاف ستھرا بنانے کیلئے بھرپور محنت کرنے والے میونسپل کمیٹی کامونکے کے ورکرز، افسروں کو شاباش دی اور کہا کہ پی ایچ اے گوجرانوالہ اور دیگر میونسپل کمیٹیز بھی اسی طرح اپنے پارکس، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال یقینی بنائیں۔