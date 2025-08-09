صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھالیہ:الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال راولپنڈی کی جانب سے 3 روزہ کیمپ

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار )چشتی برادران کے زیراہتمام 3 روزہ آئی کیمپ کے دوسرے روز ڈیڑھ ہزار کے قریب مرد و خواتین اور بچوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔

 پھالیہ سیاسی و سماجی شخصیت صفدر علی نعیم چشتی اور چشتی برادران کی کاوش سے مقامی سکول میں الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال راولپنڈی کی جانب سے 3 روزہ آئی کیمپ کا اہتمام کیا گیا جس میں پہلے اور دوسرے روز ضلع منڈی بہائوالدین سمیت قریبی اضلاع سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے آنکھوں کے مسائل کا شکار مریضوں کا فری چیک اپ ، ادویات ،عینکیں اور بذریعہ لیزر آپریشن بھی کئے ۔ 

 

