مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمگلر گرفتار
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مراکش کشتی حادثے میں ملوث بدنامِ زمانہ انسانی سمگلر محمد طارق گرفتار کر لیا ۔
گرفتار ملزم جنوری 2025 میں مراکش میں ہونے والے کشتی حادثے میں ملوث ہے ،ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دیا ۔ملزم نے افتخار اور شہریار نامی شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کیلئے 80 لاکھ روپے سے زائد ہتھیائے ،دوران سفر کشتی کو حادثہ پیش آیا اور شہریوں کی موت واقع ہو گئی ۔