ہیڈبمبانوالہ:بارش سے متاثرہ پلی کی غیر معیاری مر مت
ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )خبروں کی اشاعت پر محکمہ ہائی وے کی پھرتیاں، زمین بوس پلی دوبارہ مرمت کے بجائے معمولی تارکول اور بجری ڈال دی۔
چند ماہ قبل تعمیر کی گئی ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر کوٹھی خانوں کے قریب پلی جس میں انتہائی کم مقدار اور باریک سریا استعمال کیا گیا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا لوڈ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بار بار بیٹھ جاتی ہے جس سے اکثر حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں اور محکمہ ہائی وے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ٹھیکیدار پلی میں دوبارہ معیاری سریاڈال کر مرمت کرنے کے بجائے معمولی مٹیریل ڈال کر متاثرہ حصوں کو بند کر دیتاہے جو چند روز بعد پھر دوبارہ خراب ہو جاتی ہے علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔