صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ:بارش سے متاثرہ پلی کی غیر معیاری مر مت

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ:بارش سے متاثرہ پلی کی غیر معیاری مر مت

ہیڈبمبانوالہ (نامہ نگار )خبروں کی اشاعت پر محکمہ ہائی وے کی پھرتیاں، زمین بوس پلی دوبارہ مرمت کے بجائے معمولی تارکول اور بجری ڈال دی۔

 چند ماہ قبل تعمیر کی گئی ڈسکہ وزیر آباد روڈ پر کوٹھی خانوں کے قریب پلی جس میں انتہائی کم مقدار اور باریک سریا استعمال کیا گیا ہے وہ ٹرانسپورٹ کا لوڈ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بار بار بیٹھ جاتی ہے جس سے اکثر حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں اور محکمہ ہائی وے کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ٹھیکیدار پلی میں دوبارہ معیاری سریاڈال کر مرمت کرنے کے بجائے معمولی مٹیریل ڈال کر متاثرہ حصوں کو بند کر دیتاہے جو چند روز بعد پھر دوبارہ خراب ہو جاتی ہے علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن