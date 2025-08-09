ورلڈ فرینڈ شپ ڈے پر حافظ آبادپریس کلب میں آرٹ اینڈ فیشن نمائش ہو گی
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ورلڈ فرینڈ شپ ڈے کے موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب میں دوروزہ آرٹ اینڈ فیشن ایگزیبیشن ہو گی جس کے مہمان خصوصی مسلم لیگ ن کے۔۔۔
ضلعی رہنما شیخ گلزار احمد، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار وضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ خالدہ ملک ایڈووکیٹ،انٹرنیشنل بیڈمنٹن کوچ محترمہ سعدیہ ارشد انصاری،سابق چیئرمین پریس کلب عبدالجباررضا انصاری، صدرڈسٹرکٹ پریس کلب جاویداسد،صدر سول سوسائٹی مظہر وڑائچ ہوں گے ۔محترمہ طیبہ ارشداورطیب ارشداپنے فن پاروں کی نمائش کریں گے ۔