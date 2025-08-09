صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :بس کی زد میں آکر زخمی ہونے والی خاتون چل بسی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :بس کی زد میں آکر زخمی ہونے والی خاتون چل بسی

کامونکے (نامہ نگار )تیز رفتار بس کی زد میں آکر زخمی ہونے والی خاتون جاں بحق ہوگئی۔بتایا گیا ہے کہ موڑ ایمن آباد غلہ منڈی کی 35 سالہ شازیہ تبسم خریداری کیلئے بازار جارہی تھی کہ۔۔۔

 لاہور سیالکوٹ موٹر ویز سے ملحقہ ایکسپریس وے موڑ ایمن آبادکے قریب تیز رفتار بس نے کچل کر شدید زخمی کردیا۔اطلاع ملنے پر ریسکیو1122کی ٹیم نے خاتون کو تحصیل ہسپتال پہنچایا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکی۔ایمن آباد پولیس نے متوفیہ کے شوہر الطاف کی مدعیت میں نامعلوم ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

