ڈی آئی جی کمیونیکیشن کاایس ایس پی اختر فاروق کے ساتھ حافظ آباد کا دورہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈی آئی جی کمیونیکیشن عمران احمر نے ایس ایس پی کمیونیکیشن اختر فاروق کے ہمراہ ضلع حافظ آباد کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن عمران احمر اور ایس ایس پی اختر فاروق نے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کے ہمراہ ڈی پی او آفس کی مختلف برانچز، تھانہ سٹی حافظ آباد، پولیس خدمت مرکز، پولیس تحفظ مرکز، ایس ڈی پی او آفس صدر سرکل، پولیس خدمت کاؤنٹر (ٹراما سینٹر)اور ٹریفک آفس میں ڈرائیونگ لائسنسنگ برانچ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب کے خصوصی انیشیٹیوز کے تحت تھانہ جات، دفاتر اور برانچز میں صفائی و ستھرائی، ریکارڈ کی ترتیب، اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ افسر وں کو نظام کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے واضح احکامات بھی جاری کیے گئے ۔