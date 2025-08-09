صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کمیونیکیشن کاایس ایس پی اختر فاروق کے ساتھ حافظ آباد کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈی آئی جی کمیونیکیشن کاایس ایس پی اختر فاروق کے ساتھ حافظ آباد کا دورہ

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈی آئی جی کمیونیکیشن عمران احمر نے ایس ایس پی کمیونیکیشن اختر فاروق کے ہمراہ ضلع حافظ آباد کا دورہ کیا۔

 دورے کے دوران ڈی آئی جی ٹیلی کمیونیکیشن عمران احمر اور ایس ایس پی اختر فاروق نے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کے ہمراہ ڈی پی او آفس کی مختلف برانچز، تھانہ سٹی حافظ آباد، پولیس خدمت مرکز، پولیس تحفظ مرکز، ایس ڈی پی او آفس صدر سرکل، پولیس خدمت کاؤنٹر (ٹراما سینٹر)اور ٹریفک آفس میں ڈرائیونگ لائسنسنگ برانچ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب کے خصوصی انیشیٹیوز کے تحت تھانہ جات، دفاتر اور برانچز میں صفائی و ستھرائی، ریکارڈ کی ترتیب، اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ افسر وں کو نظام کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے واضح احکامات بھی جاری کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن