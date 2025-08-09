احتجاج نے حکومتی ایوانوں پر لرز ہ طاری کر دیا:ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج حکمرانوں کے ایوانوں پر لرزہ طاری کرنے کا باعث بنا ہے ۔
جعلی حکومت نے تمام اوچھے ہتھکنڈے اور ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کر کے حقیقی تبدیلی کی جس تحریک کو دبانے کی کوشش کی وہ آج مزید توانا ہو چکی ہے جسے ہر باشعور پاکستانی کی بھرپور تائید حاصل ہے ،تحریک انصاف اصولی مطالبات کو تسلیم کئے جانے تک احتجاج جاری رکھے گی ’عوام نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کی واضح تائید کرتے ہوئے ان کی جبری گرفتاری کو مسترد کر کے پیغام دیا ہے کہ ان پر درج تمام جھوٹے و بے بنیاد مقدمات ختم کر کے انہیں فوری رہا کیا جائے ۔کارکنوں کی رہائی پر جناح ہائوس میں تقریب سے خطاب کر تے ہوئے ٹکٹ ہولڈر روبا عمر ڈار نے کہا ہے کہ عوام اپنے قائد کیساتھ کھڑے ہیں نہ گرفتاری کا خوف ہے اور نہ ہی مقدمات کا ڈر’عوام نے سڑکوں پر نکل کر ثابت کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی ۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ویژن گھر گھر پہنچائیں گے ’ہمارے قائد جلد رہا ہونگے ان کیخلاف بنائے گئے مقدمات بے بنیاد ہیں جبر کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ۔