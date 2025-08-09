صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے میں 2ڈاکوئوں نے خاتون سے کار چھین لی

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگا ر)ڈکیتی کی وارداتوں میں خاتون سمیت 4افراد کو لوٹ لیا گیا ۔تتلے عالی روڈ کے سلمان اختر سے جی ٹی روڈ دربار بھولا پیر کے۔۔۔

 قریب دو ڈاکو ایک لاکھ 71ہزارروپے اور قیمتی کاغذات چھین کر لے گئے ۔ماڑی روڈ کے محمد ساجد یونس سے تین ڈاکو ساڑھے تین لاکھ روپے چھین کر لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے ارشد علی سے ریلوے لائن کے قریب 3 ڈاکو پچاس ہزارروپے چھین کر لے گئے جبکہ ثوبیہ نامی خاتون سے جی ٹی روڈ گھنیاں کے قریب دو ڈاکو اسلحہ کے زور پر کار چھین کر فرار ہوگئے ۔ 

 

