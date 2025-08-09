کامونکے :نامعلوم افراد کی شہری کے گھر پر فائرنگ
کامونکے (نامہ نگار )نامعلوم افراد نے شہری کے گھر پر فائرنگ کردی۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات تتلے روڈ کا ذوالفقار علی اہلخانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلا دیا۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
نامعلوم افراد نے شہری کے گھر پر فائرنگ کردی۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات تتلے روڈ کا ذوالفقار علی اہلخانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلا دیا۔سٹی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔