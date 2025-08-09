تتلے عالی:دوسری شادی پر اعتراض ،6 بچوں کی ماں پر تشدد
تتلے عالی(نامہ نگار )دوسری شادی پر اعتراض کرنے پر خاوند نے والد اوربھائیوں سے مل کر 6بچوں کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔
محلہ ابراہیم کالونی کی رہائشی الف بی بی کی شادی18سال قبل تتلے عالی کے فیصل سے ہوئی تھی اور ان کے 6بچے ہیں، ڈیڑھ سال قبل خاوند نے خفیہ طور دوسری شادی کلثوم سے کرلی اور گھر سے غائب رہنے لگا شک گزرنے پر غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کلثوم کو طلاق دے دی ہے اس کے باوجود وہ دوسری بیوی کے پاس جاتا تھا ، اعتراض کرنے پر فیصل نے بالوں سے پکڑ کر تھپڑوں،ٹھڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ،شور سن کراس کے بھائی راشد اور ہاشم اور سسر اسلم بھی آگئے اورراشد کمرے سے رپیٹر گن لے آیا اور بٹ مار کر خاتون کو زخمی کر دیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔