صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:دوسری شادی پر اعتراض ،6 بچوں کی ماں پر تشدد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:دوسری شادی پر اعتراض ،6 بچوں کی ماں پر تشدد

تتلے عالی(نامہ نگار )دوسری شادی پر اعتراض کرنے پر خاوند نے والد اوربھائیوں سے مل کر 6بچوں کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔

 محلہ ابراہیم کالونی کی رہائشی الف بی بی کی شادی18سال قبل تتلے عالی کے فیصل سے ہوئی تھی اور ان کے 6بچے ہیں، ڈیڑھ سال قبل خاوند نے خفیہ طور دوسری شادی کلثوم سے کرلی اور گھر سے غائب رہنے لگا شک گزرنے پر غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ کلثوم کو طلاق دے دی ہے اس کے باوجود وہ دوسری بیوی کے پاس جاتا تھا ، اعتراض کرنے پر فیصل نے بالوں سے پکڑ کر تھپڑوں،ٹھڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ،شور سن کراس کے بھائی راشد اور ہاشم اور سسر اسلم بھی آگئے اورراشد کمرے سے رپیٹر گن لے آیا اور بٹ مار کر خاتون کو زخمی کر دیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن