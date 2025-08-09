صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 57 ہزار کیوسک ریکارڈ

  • گوجرانوالہ
ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 57 ہزار کیوسک ریکارڈ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 57 ہزار کیوسک ریکارڈ کی جارہی ہے ۔ ہیڈ مرالہ کے سنگم دریائے چناب، دریائے جموں توی، دریائے مناور توی میں 57 ہزار 897کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔

 دریائے چنا ب میں پانی کی آمد 44393 کیوسک دریائے جموں توی 6361، دریائے مناور توی میں 7140 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے جبکہ ہیڈ خانکی کو پانی 27571 کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نہر اپر چناب کو 12263کیوسک جبکہ نہر مرالہ راوی لنک کو 17680 کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نالہ ایک، نالہ ڈیک، نالہ پلکھو، نالہ بھیڈ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن