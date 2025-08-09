ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 57 ہزار کیوسک ریکارڈ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 57 ہزار کیوسک ریکارڈ کی جارہی ہے ۔ ہیڈ مرالہ کے سنگم دریائے چناب، دریائے جموں توی، دریائے مناور توی میں 57 ہزار 897کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے ۔
دریائے چنا ب میں پانی کی آمد 44393 کیوسک دریائے جموں توی 6361، دریائے مناور توی میں 7140 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جارہی ہے جبکہ ہیڈ خانکی کو پانی 27571 کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نہر اپر چناب کو 12263کیوسک جبکہ نہر مرالہ راوی لنک کو 17680 کیوسک پانی فراہم کیا جارہاہے ۔ نالہ ایک، نالہ ڈیک، نالہ پلکھو، نالہ بھیڈ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔