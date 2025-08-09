کٹلری ایسوسی ایشن کے نئی تنظیم کی رجسٹریشن پر تحفظات
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن نے نئی ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن پر تحفظات اٹھا دئیے ، ڈی جی ٹریڈ آرگنائزیشن کو باضابطہ خط ارسال کر دیا۔
پاکستان کٹلری اینڈ سٹین لیس یوٹینسلز مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے ایگزیکٹو باڈی اجلاس میں ہنٹنگ اینڈ سپورٹنگ نائفز، سوورڈز اینڈ ایکسیسریز آف پاکستان کے عنوان سے رجسٹر کی گئی نئی ایسوسی ایشن پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے صنعت میں تفرقہ اور تقسیم کا سبب قرار دیا ہے ۔ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ گزشتہ 57 برس سے قائم PCSUMEA ہی اس شعبے کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی کٹلری اور برتن سازی کی صنعت کی مؤثر آواز ہے ۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ کسی متوازی تنظیم کا قیام نہ صرف صنعت کو کمزور کرے گا بلکہ قومی ایکسپورٹس، حکومتی روابط اور سرمایہ کاری کے ماحول کو بھی نقصان پہنچائے گا۔اسی سلسلے میں ایسوسی ایشن نے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز (ڈی جی ٹی او)کو باضابطہ خط ارسال کیا ہے جس میں نئی ایسوسی ایشن کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی گئی ہے ۔ خط میں 2017 کے حق رسائی برائے معلومات ایکٹ کے تحت تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔