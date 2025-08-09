صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوقومی نظریہ مذہبی قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا :طلعت شوکت

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق ایم پی اے ضلعی صدر حلقہ خواتین وامیدوار این اے 66بیگم طلعت شوکت منظور چیمہ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 دوقومی نظریہ مذہبی قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا ،ہندوستان میں مذہبی معاملات میں چونکہ واضح اختلافات پائے جاتے تھے لہٰذا اسی بنیا دپر دوقومی نظریئے نے جنم لیا،1930 میں سرسیّداحمد خان ؒکے دو قومی نظریے کی مزید وضاحت علامہ محمد اقبال ؒنے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد میں منعقدہ سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کو بطور ایک الگ قوم پیش کرنے کی صورت میں کی، مسلمانوں کو اقبالؒ اور جناح ؒکی قیادت نے نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑنے کا راستہ دکھایا جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آ یا ۔

 

