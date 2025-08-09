سیالکوٹ :ملک سے غائب اے ای او کو تنخواہیں جاری
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) ملک سے غائب اے ای او کو تنخواہیں جاری، محکمہ تعلیم کی مبینہ چشم پوشی، ڈپٹی کمشنر کے انکشا ف پر بھانڈا پھوٹ گیا ۔
تفصیلات کے مطابق بااثر تعلیمی مافیا کی مبینہ ملی بھگت سے سنگین اور غیر قانونی عمل بے نقاب ہوا ہے جس کے مطابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہما مجاہد طویل عرصے سے ملک سے باہر ہونے کے باوجود باقاعدگی سے تنخواہیں اور الاؤنسز وصول کررہی ہیں جبکہ محکمہ تعلیم کے ذمہ دار خاموش تماشائی بنے رہے ۔ ذرائع کے مطابق ہما مجاہد مرکز کپوروالی سیالکوٹ میں کنٹریکٹ پر تعینا ت تھیں اور نجی ائیر لائن سے دبئی اور پھرانگلینڈ روانہ ہوئیں، انکی غیر موجودگی کا انکشاف ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر کے اچانک سکول دورے پر ہوا جہاں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر غیر حاضر پائی گئیں۔ انکشاف ہوا کہ سی ای او تعلیم کو اس غیر حاضری کا مکمل علم تھا مگر صرف ایک رسمی شوکاز نوٹس جاری کرکے معاملہ دبا دیا گیا۔ اس دوران ہما مجاہد کو مسلسل تنخواہیں اور مراعات جاری ہوتی رہیں۔ شہریوں نے شدید ردعمل دیتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب محکمہ تعلیم اور اینٹی کرپشن سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی شفا ف انکوائری کرکے ملوث عناصر کیخلاف سخت کارروائی کی جائے یہ واقعہ محکمانہ احتسابی نظام کی ناکامی اور تعلیمی مافیا کے اثر ورسوخ کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔