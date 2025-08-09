کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ روز رضا آباد سے محمد عثمان کی موٹر سائیکل نامعلوم چور لے گئے ۔
محلہ اسلام آباد کے جمشید احمد کے گھر سے نامعلوم چور8لاکھ 45 ہزارروپے ،موبائل فون اور قیمتی گھڑی چوری کرلے گئے ۔چھجوکی روڈ سے انعم کی گاڑی کی بیٹری چوری ہوگئی۔ڈیرہ ملیاں کے محمد عمران علی کے گھر سے نامعلوم چور پچاس ہزارروپے اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔چیچہ وطنی کے محمد آصف کا موبائل فون دیوان روڈ پر سٹیل ملز سے چوری کرلیا گیا۔ساجد کا موبائل فون موڑ ایمن آباد ریلوے سٹیشن سے نامعلوم چور لے گئے ۔نت کالر میں آصف یعقوب کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی موٹر،گیرز اور کھاد چوری کرکے لے گئے ۔ کالی صوبہ کے سید طلحہٰ کی حویلی سے نامعلوم چور دو بکریاں چوری کرکے لے گئے ۔ راجہ بھلہ کے محمدا مین کے کھیتوں سے نامعلوم چور پانچ بوری کھاد،زرعی ادویات اور پچاس لیٹر ڈیزل لے گئے ۔