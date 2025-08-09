حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ نا مناسب: حسیب فیض ربانی
سوہدرہ(نمائندہ دنیا )ضلعی رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری حسیب فیض ربانی نے کہا ہے کہ حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ نا مناسب ہے۔۔۔
حکومتوں کاکام ہوتا ہے عوام الناس کے روز گار کا تحفظ کرنا لیکن افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اکاموڈیٹ کرنے کے بجائے ادارے بند کر رہی ہے جو اچھی بات نہیں ۔ ان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ادارے کو بند کرکے ہزاروں لوگوں کو بیروزگار کردیا گیا جن کی وجہ سے لاکھوں خاندان مشکلات کا شکار ہوچکے ہیں ،حکومت لوگوں کے روزگار کے تحفظ کو یقینی بنائے ورنہ ہم بیروزگار لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ۔