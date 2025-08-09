اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی صدارت میں پرائیویٹ سکول مالکان کا اجلاس
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد یاور رندھاوا کی صدارت میں پرائیویٹ سکولوں کے مالکان کا اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز مدثر فاروق بٹ، ندیم شہزاد بریار اور پرائیویٹ سکولوں کی تنظیموں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے سرپرست حافظ لیاقت علی شیراز، صدر طارق محمود گجر اور جنرل سیکرٹری محمد طارق، نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے چیئرمین حسن مجتبیٰ زیدی، صدر رضوان شاہد اور جنرل سیکرٹری خضر حیات، فیڈریشن آف پرائیویٹ سکولز کے صدر میاں سلطان اور جنرل سیکرٹری عثمان غنی نے شرکت کی۔اجلاس میں تحصیل نوشہرہ ورکاں میں واقع پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی بہتری، طلبا کی حفاظت، زیبرا کراسنگ اور محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے جاری کردہ پالیسیوں اور ہدایات پر عملدرآمد بارے غور کیا گیا۔