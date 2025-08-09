سیالکوٹ :مرمت کے نام پر گھنٹوں بجلی کی بندش،کاروبار متاثر
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرمت کے نام پر گھنٹوں بجلی کی بندش جاری ہے ، کاروبار شدید متاثر ، شہری او رتاجر بلبلا اٹھے ۔
سیالکوٹ، ڈسکہ ،پسرور ،سمبڑیال اور گردونواح میں کئی ماہ سے مختلف علاقوں میں کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندش جاری ہے صبح سے شام تک بجلی بند رہتی ہے جس سے شہری پانی کو ترس جاتے ہیں اور کاروبار بھی شدید متاثر ہوتا ہے ،شہری علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش سے کام اور دفاتر جانے سے بھی قاصر ہیں اور گھروں میں خواتین گھریلو کام کاج سے محروم رہتی ہیں ۔گرمی اور حبس میں بجلی کی گھنٹوں بندش سے کاروباری حلقے بھی پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیپکو حکام کو صارفین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر اقدامات کرنے چاہئیں۔