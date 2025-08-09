مولانا ظفر علی خان پوسٹ گریجوایٹ کالج کے لیب اسسٹنٹ ٹرین حادثے میں جاں بحق
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مولانا ظفر علی خان پوسٹ گریجوایٹ کالج کے لیب اسسٹنٹ ٹرین حادثے میں جاں بحق ہو گئے ،غضنفر شہزاد 2سال سے مولانا ظفر علی خان پوسٹ گریجوایٹ کالج لیب میں اسسٹنٹ تعینات تھے ۔
غضنفر شہزاد راہوالی کینٹ سٹیشن پر صبح سیر کرتے ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے ۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ غضنفر شہزاد چہل قدمی کرتے موبائل فون پر مصروف تھے کہ ٹرین کی زد میں آ گئے ، مرحوم کی نماز جنازہ آبائی قبرستان راہوالی کینٹ میں ادا کی گئی۔