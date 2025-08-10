صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری کرنے والے 21زمیندار وں کیخلاف مقدمات

  • گوجرانوالہ
نہری پانی چوری کرنے والے 21زمیندار وں کیخلاف مقدمات

کامونکے (نامہ نگار )نہری پانی چوری کرنے والے 21زمیندار وں کیخلاف مقدمات درج کرلئے گئے ۔ واہنڈو پولیس نے محکمہ انہار کے ایس ڈی او کی درخواست پر دندیاں راجباہ سے پانی چوری کرنے پر شہباز، ذوالفقار، محمود و دیگر کیخلاف کارروائی شروع کر دی ۔

