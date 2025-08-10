صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:نور پور سائفن نہر سے نا معلوم خاتون کی لاش برآ مد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)نہر سے نامعلوم خاتون کی لاش ملی ہے ۔ نور پور سائفن نہر سے خاتون کی تیرتی لاش دیکھ کر مقامی شہریوں نے ریسکیو 1122 پسرور کو اطلاع دی جس پر ریسکیو کی ٹیم فوری موقع پر پہنچی اور لاش نکال لی، خاتون کی شناخت نہ ہو سکی۔

