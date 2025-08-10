صفائی ستھرائی سے متعلق شکایات کے جائزہ کیلئے کمیٹی تشکیل
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کی زیرصدارت ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی شہری و دیہی علاقوں میں فراہمی میں بہتری لانے کے۔۔۔
حوالے ڈویژن کے چاروں اضلاع کے کنٹریکٹرز، نمائندہ افسر وں کا خصوصی اجلاس ہوا ۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے کنٹریکٹرز سے کہا کہ حکومتی ہدایات پر درکار وسائل کا اضافہ، یکم ستمبر تک 100 فیصد عملدرآمد کرایا جائے ۔ چھوٹے بڑے تمام دیہاتو میں کم از کم ایک ویسٹ انکلو ژر بنایا جائے ، یونین کونسل سطح پر وسائل مہیا کئے جائیں گے تاکہ وزیراعلٰی کے ویژن کے مطابق ہر گلی، محلہ اور گائوں صاف ہو۔ سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ نے صفائی ستھرائی سے متعلق شکایات کے جائزہ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی جو صفائی سے متعلق ستھرا پنجاب ڈیش بورڈ سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر موصول ہونے والی شکایات کا کمیٹی جائزہ لے گی ،شکایات کی نوعیت اور ازالہ کے حوالے سے متعلقہ کمپنیوں کی کارکردگی بارے تجزیہ رپورٹ سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کو روزانہ کی بنیاد پر پیش کرے گی، رپورٹ کی روشنی میں درکار اقدامات کیے جائیں گے ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں تمام سینئر منیجرزآپریشنز کو تحصیل منیجرز لگانے کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔