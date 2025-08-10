صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:وارداتوں میں شہری رقم ، زیورات سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری 6 لاکھ روپے ،طلائی زیورات 2 موٹر سائیکل، ٹرانسفارمر ،موبائل فون سمیت دیگر سامان سے محروم ہوگئے ۔

ڈسکہ روڈ گڈیالہ کے قریب اسرارخا ن سے ڈاکو ئو ں نے 15ہزار، شکیل عادل سے موٹر سائیکل ، موڑ سمبڑیال سے عثمان سے موٹر سائیکل جبکہ تھانہ بیگووالہ کے موضع چاؤں کے کلاں کے رہائشی عابد حسین کے گھر کے تالے توڑکر 5لاکھ 41ہزارروپے ، 3تولے کا ہار ، ایک جوڑی کانٹے ، 2 انگوٹھیاں ،کوٹ سارنگ کے قریب 2 ڈاکوئوں نے جاوید اقبال سے 12 ہزارروپے ، افضل سکنہ بھوپالوالہ کے ڈیر ے سے 3لاکھ روپے کی 3 بکریاں ،محمد جمیل سکنہ ماجرہ کے ڈیرہ سے ٹرانسفارمر چوری ہو گیا ۔

 

