کیوڈی پی ایس نو شہرہ ،میٹرک میں نمایاں پو زیشن لینے والوں میں انعامات تقسیم
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول میں میٹرک کے بورڈ امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبا وطالبات اور اساتذہ کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی۔
مہمان خصوصی اظہر قیوم ناہرا ایم این اے اور اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے پوزیشن ہولڈرز طلبا اور اساتذہ میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات تقسیم کئے ۔اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول نوشہرہ ورکاں کی معیاری تعلیمی درسگاہ بن چکا ہے جس کا تمام تر کریڈٹ پرنسپل اساتذہ اور بورڈ آف گورنرز کو جاتا ہے ۔ پرنسپل مریم مصطفی نے سکول کو درپیش مسائل اور سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام اساتذہ طلبا کی تربیت اور صلاحتیوں کو نکھارنے کیلئے ہمہ وقت کوشاں ہیں ۔