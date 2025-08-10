ہیڈ بمبانوالہ:میلے میں تکرار پر سوہدرہ کا رہائشی قتل
ہیڈ بمبانوالہ (نامہ نگار )کنڈن سیان میلے پر جھگڑے میں زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا،پولیس نے مقتول کی بہن کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔
تفصیلات کے مطابق سوہدرہ کا رہائشی محمد شبیر گزشتہ روز کنڈن سیان میں مقیم اپنی بہن کے گھر گائوں میں منعقد روڑی شاہ کا میلہ دیکھنے آیا ہوا تھا ، میلے پر اسکی کنڈن سیان کے رہائشی فیاض وغیرہ سے تکرار ہو گئی ،موقع پر موجود لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا جس کی رنجش پر فیاض نے اپنے ساتھیوں رضوان قمر ،آصف ذیشان ، بوٹا اور دیگرکے ہمراہ بیوہ ثروت کے داخل ہو کر ڈنڈوں سے تشدد شروع کر دیا جس سے شبیر شدید زخمی ہو گیا جسے لاہور ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا ۔تھانہ بمبانوالہ پولیس نے مقتول کی بہن کی مدعیت میں 4 نامزد اور 10 سے 15نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ۔