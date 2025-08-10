صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:قومی انڈر18 ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ کے اعزاز میں عشائیہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:قومی انڈر18 ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ کے اعزاز میں عشائیہ

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )چین میں منعقدہ انٹرنیشنل انڈر18 ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ نگینہ کے اعزاز میںسابق ناظم امجد پرویز چٹھہ کی جانب سے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔

چین میں منعقدہ انٹرنیشنل انڈر18 ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ نگینہ کے اعزاز میںسابق ناظم امجد پرویز چٹھہ کی جانب سے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فریئرہال میں تین روزہ فیملی فیسٹیول جاری ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

چیف سیکریٹری سے میئر کی ملاقات، انفرااسٹرکچر کی بحالی پر غور

عوام پانی اورتعلیم بھی خریدنے پر مجبور ہیں، منعم ظفر

گیس چوروں کے خلاف کارروائیاں ،3 ملزمان گرفتار

انٹرپری میڈیکل کے نتائج کااعلان،طالبات کی سبقت

ملکی ترقی میں تاجروں کا کلیدی کردار،ڈی جی رینجرز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل