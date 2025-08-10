حافظ آباد:قومی انڈر18 ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ کے اعزاز میں عشائیہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )چین میں منعقدہ انٹرنیشنل انڈر18 ایشیا ہاکی کپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی علی حنظلہ نگینہ کے اعزاز میںسابق ناظم امجد پرویز چٹھہ کی جانب سے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔
