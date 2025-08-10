معرکہ حق کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے شمعیں روشن
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) بھارتی فوج کے بلاجواز حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں اور معرکہ حق کے افواج پاکستان کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کی یاد میں تھانہ والا چوک میں شمعیں روشن کی گئیں اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ۔
بھارتی فوج کے بلاجواز حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں اور معرکہ حق کے افواج پاکستان کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ان کی یاد میں تھانہ والا چوک میں شمعیں روشن کی گئیں اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ۔