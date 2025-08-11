سمبڑیال: تجاوزات پر11 دکانداروں کیخلاف مقدمات
سمبڑیال (سٹی رپورٹر) شارع عام پر تجاوزات قائم کرنے والے 11 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ ملزمان میں شفقت علی، حسن فاروق، محمد کاشر، احمد شہزاد، قیصر علی، ناصر محمود، محمد ابراہیم، شاکر اللہ، حسن علی، اسد اللہ اور محمد یونس شامل ہیں۔
