علی پورچٹھہ:دکان سے زیورات چراتے 2 عورتیں پکڑی گئیں
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پور چٹھہ کے معروف بازار واقع نیو نیشنل جیولرز پر دو خواتین نے زیورات چوری کرنے کی کوشش کی ، بروقت کارروائی سے دکاندار نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔
دونوں خواتین زیورات دیکھنے کے بہانے دکان میں داخل ہوئیں اور سیلز مین کو باتوں میں الجھا کر سونے کا پورا ٹرے غائب کر لیا۔ جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلنے لگیں، دکاندار نے مشکوک حرکت دیکھ کر سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے معاملے کی تصدیق کی اور فوراً انہیں روک لیا۔دکاندار کی اطلاع پر تھانہ علی پور چٹھہ کی پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بازار کے تمام دکاندار جمع ہو گئے تاہم پولیس کی مداخلت سے صورتحال پرامن طور پر قابو پا لیا گیا اور مجمع منتشر ہو گیا۔