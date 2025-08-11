مسلسل ٹرپنگ ،گیپکو نے در ختوں کی کٹائی شروع کر دی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )گوجرانوالہ کینٹ میں ٹرپنگ کے خاتمے اور بجلی کی روانی میں تسلسل برقرار رکھنے کیلئے گیپکو کی طرف سے درختوں کی کٹائی شروع کردی۔
گوجرانوالہ کینٹ کے فیز ون، فیز ٹو، عسکری ون، عسکری ٹو اور بازار ایریا کے رہائشیوں کی طرف سے یہ شکایات مسلسل سامنے آرہی تھیں کہ یہاں ٹرپنگ بہت زیادہ ہورہی ہے اور خصوصاً جب آندھی آئے یا بارش ہو تو بجلی فوراً بند ہو جاتی ہے اور گھنٹوں بند رہتی ہے ، جس پر گیپکو نے 6 ٹیمیں تشکیل دیں جن کو کرینیں مہیا کی گئیں، ان ٹیموں نے تاروں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی کی، ایکسین گیپکو کینٹ رانا طلال ارشد نے بتایا کہ ہفتے میں ایک بار درختوں کی کٹائی کی جائے گی اور یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد بریک ڈائون، ٹرپنگ، لائٹ جانے کے واقعات میں 70 فیصد تک کمی آجائے گی، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کے بعد مارکیٹوں کے اردگرد درختوں کی کٹائی کا کام بھی کیا جائے گا۔