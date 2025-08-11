سیالکوٹ :کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نامعلوم کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا۔
تھانہ حاجی پورہ کے علاقہ میں مومن عباس کا بھائی18سالہ غلام علی موٹر سائیکل پر مقامی سپورٹس فیکٹری میں ڈیوٹی پر جارہا تھا کہ شہابپورہ اوورہیڈبرج پر نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماردی جسکے نتیجہ میں شدید زخمی ہو کر جاں بحق ہو گیا جبکہ نامعلوم کار سوار فرار ہو گیا۔ پولیس نے مومن عباس کی رپورٹ پر نامعلوم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔