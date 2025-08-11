ڈسکہ میں محفوظ، قانونی ہجرت کے حوالے سے آگاہی سیشن
ہیڈ بمبانوالہ (نامہ نگار) مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کنڈن سیان ڈسکہ میں محفوظ اور قانونی ہجرت پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
مقصد لوگوں کو بیرونِ ملک ملازمت، تعلیم یا رہائش کے حوالے سے مستند معلومات فراہم کرنا اور غیر قانونی ہجرت کے خطرات سے آگاہ کرنا تھا۔ سینئر ایم آر سی کونسلر شازیہ رفیق نے کہا کہ بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ قانونی ہجرت کا انتخاب کریں اور اپنی جان و مال کی حفاظت کریں۔ تحقیق کے مطابق غیر قانونی ہجرت کی بنیادی وجہ غیر مستند معلومات کا فقدان ہے ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہجرت آسان، سستی اور تیز تر ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے ۔ بیرونِ ملک ملازمت کے لیے ہمیشہ حکومت سے لائسنس یافتہ بھرتی ایجنسی یا اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن سے رابطہ کریں۔ سیشن میں وی ٹی آئی وزیرآباد کے پرنسپل محمد آصف اور پی جے سی لیبر ڈیپارٹمنٹ کے احسن نے بھی شرکت کی۔