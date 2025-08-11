صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ نے 3افسر وں کو لک آفٹر چارج دیدیا

  • گوجرانوالہ
سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ نے 3افسر وں کو لک آفٹر چارج دیدیا

گوجرنوالہ (نیوز رپورٹر )چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے تین افسر وں کو لک آفٹر چارج دینے کے احکامات جاری کر د ئیے ۔

 محمد بلال خان ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (میل) نوشہرہ ورکاں کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (زنانہ) نوشہرہ ورکاں کا لک آفٹر چارج دیا گیا ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سبطین مظہر کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وزیر آباد کا لک آفٹر چارج دیا گیا ہے ۔ آسیہ اکبر سینئر ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سینسرہ گورائیہ کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ایلیمنٹری کا لک آفٹر چارج دیا گیا ۔ تمام افسر وں نے چارج سنبھال کر کام شروع کردیا۔

 

