صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر کے مبینہ تشدد، دھکا دیکرجلتے چولہے پر پھینکنے سے بیوی جھلس گئی

  • گوجرانوالہ
شوہر کے مبینہ تشدد، دھکا دیکرجلتے چولہے پر پھینکنے سے بیوی جھلس گئی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر کے مبینہ تشدد سے بیوی جھلس گئی۔ تھانہ سٹی مریدکے کی حدود منوں آباد میں گھریلو اخراجات کے لیے پیسے مانگنا بیوی کو مہنگا پڑ گیا۔

 شوہر اکبر علی نے تلخ کلامی کے دوران اہلیہ رقیہ بی بی کو دھکا دیا، جو جلتے گیس چولہے پر گر کر جھلس گئی۔ 24 سالہ رقیہ بی بی کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال مریدکے منتقل کیا گیا جہاں حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ۔ واقعے کی اطلاع پر ڈی ایس پی سرکل مریدکے اور ایس ایچ او سٹی مریدکے نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے ، تاہم ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس کے مطابق مٹی کا تیل ڈال کر جلانے کے الزام کی ابتدائی تفتیش میں تصدیق نہیں ہوئی اور کارروائی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر