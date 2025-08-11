انتخابی نتائج تبدیل کر نیوالا اللہ کی پکڑ میں آگیا :ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ہونے والے عام انتخابات میں اے ڈی سی آر نے انتخابی نتائج میں تبدیلی کر کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا۔
اور اب وہ اﷲ کی پکڑ میں آچکا ، وہ 60 ہزار سے زائد ووٹوں کی برتری سے جیتی تھیں اور پورا سیالکوٹ ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے رہنما خواجہ آصف کو شکست ہوئی تھی تاہم ان کے مطابق اے ڈی سی آر نے عوام کے فیصلے میں خیانت کرتے ہوئے جعلی فارم 47 تیار کر کے خواجہ آصف کو کامیاب قرار دیا۔ریحانہ ڈار نے دعویٰ کیا کہ وہ اس معاملے کو پہلے ہی اﷲ کی عدالت میں پیش کر چکی ہیں اور اب اے ڈی سی آر اﷲ کی پکڑ میں آ چکا ہے جبکہ خواجہ آصف بھی نہیں بچ سکیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کے عوام کے ساتھ دھوکا اور فراڈ کیا گیا اور اصل مجرم خواجہ آصف ہیں جو آج بھی دھونس، دھاندلی اور دھوکے سے ان کی نشست پر قابض ہیں۔واضح رہے کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو (اے ڈی سی آر)سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا کو اینٹی کرپشن نے بدعنوانی کے الزامات پر گرفتار کر رکھا ہے ، وہ عام انتخابات میں ریٹرننگ افسر بھی تھے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں میں اربوں روپے کے پراجیکٹ کے دعو یدار کا حال یہ ہے کہ سیالکوٹ میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ سیالکوٹ کی ہر یونین کونسل میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کررہے ہیں ۔