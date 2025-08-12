صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتشار ی سیاست کو فروغ دینے والا ٹولہ معافی کا مستحق نہیں:غلام دستگیر خان

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر )مسلم لیگ ن کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر غلام دستگیر خان نے کہا ہے۔۔

 کہ حکومتی پالیسیوں سے عام آدمی کی زندگی خوشحال ہورہی ہے ،حکومتی اقدامات کے باعث مسلم لیگ ن کی عوامی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے ۔لیگی رہنما خواجہ وقار حسن کیساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست میں انتشار اور انتقام کو فروغ دینے والا عمرانی ٹولہ معافی کا مستحق نہیں ،تحریک انصاف نے اقتدار پر قابض ہوکر مسلم لیگ ن کی قیادت و متحرک کارکنوں کیخلاف جھوٹے مقدمات بنائے ،قائد عوام میاں نواز شریف اور انکی فیملی پر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہ ہوسکی،بانی پی ٹی آئی کرپشن و لوٹ مار کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں ۔ 

 

