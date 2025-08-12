جشن آ زادی ،سکیو رٹی کے فول پروف انتظامات کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے یومِ آزادی کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے۔۔
کہا کہ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن دن ہے جس دن ہمیں آزادی کی نعمت ملی۔ اس دن کو شایانِ شان طریقے سے منانے کیلئے ڈویژن بھر میں خصوصی تقریبات، پرچم کشائی، ملی نغموں کے پروگرام، طلبہ کے مقابلے اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔یہ بات انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ویڈیو لنک اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن محمد شفیق ،اے سی جی ،اے سی آر محمد فرقان ،ڈائریکٹر کالجز ،ڈائریکٹر سکولزایلیمنٹری ،ڈو یژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان ،تحصیل سپورٹس آفیسر حیدر علی اسسٹنٹ ڈائریکٹر،سوشل ویلفیئر زیب النسا ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر کونسل آف دی آرٹس مس شمسہ گیلانی کے علاوہ دیگر محکموں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام تقریبات میں شہریوں کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے اور سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے جائیں۔ کمشنر نے کہا کہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے جبکہ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب کمشنر آفس میں منعقد ہوگی۔ صبح سویرے توپوں کی سلامی، سکولوں و کالجوں میں تقریبات اور شام کو آتش بازی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔